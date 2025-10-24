Segurança

Absolvido por clemência
Filho que pediu absolvição do pai por compaixão à avó diz que condenação na Justiça apenas aumentaria dor: "Está pagando os pecados em vida"

O Ministério Público pedia a condenação por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima

Vitor Rosa

