Falso pai de santo é preso por suspeita de aplicar golpes envolvendo rituais de relacionamento

Indivíduo se apresentava nas redes sociais como Pai Hugo de Oxalá e prometia reatar romances; segundo a investigação, vítimas eram ameaçadas para efetuar depósitos

Guilherme Milman

Ronaldo Bernardi

