Execução de homem em posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre pode ter sido motivada por disputa entre facções, diz polícia

Vítimas abasteciam o carro no momento do crime. Paulo Rocha / Agência RBS

A principal linha de investigação da Polícia Civil no caso do homem de 25 anos executado enquanto abastecia o carro na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Sarandi, é disputa entre organizações criminosas.

O caso foi registrado em um posto de combustíveis localizado no cruzamento das avenidas Francisco Silveira Bittencourt e Ecoville, na zona norte de Porto Alegre. O homem estava no local com a companheira, de 28 anos, que ficou ferida e foi encaminhada para atendimento hospitalar.

A hipótese de disputa entre facções leva em consideração as circunstâncias da morte. Ao menos 12 tiros foram disparados contra o automóvel em que o casal estava, além disso, o crime ocorreu à luz do dia e em meio a um estabelecimento comercial.

A vítima, identificada como Vanclei Lener Dias Antunes, também possuía antecedentes criminais por dois homicídios, roubo a pedestre, roubo de veículo, ameaça, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo.

Informações preliminares da Brigada Militar apontam que o veículo do casal, um Citröen C4, estava parado junto a uma bomba de gasolina quando uma moto com dois ocupantes se aproximou e um deles atirou. Os criminosos usavam capacetes.