Segurança

Com 12 tiros
Notícia

Execução de homem em posto de combustíveis da zona norte de Porto Alegre pode ter sido motivada por disputa entre facções, diz polícia

Caso foi registrado em um posto de combustíveis do bairro Sarandi. Uma mulher ficou ferida e foi encaminhada para atendimento hospitalar

Júlia Ozorio

