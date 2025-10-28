Segurança

Maus-tratos
Notícia

Ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas é indiciada por ordenar eutanásia em massa de cães e gatos

Polícia concluiu que Paula Lopes determinou a morte de centenas de animais, muitas delas sem necessidade, durante sua gestão. Outras duas pessoas também foram indiciadas

Guilherme Milman

Enviar email

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS