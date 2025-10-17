Segurança

Esquema de pirâmide
Notícia

Ex-assessor do TJRS é investigado por golpe de mais de R$ 10 milhões em colegas

Segundo a Polícia Civil, homem reuniu grupo de 10 pessoas para investir em uma empresa, prometendo lucros de 30% a 50%

Guilherme Milman

