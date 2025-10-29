Estradas do Rio de Janeiro são liberadas após operação com 64 mortos

O município mantém o estágio 2, de atenção, quando há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Reprodução / Polícia Civil do Rio de Janeiro

Na madrugada desta quarta-feira (29), o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que todas as vias da cidade estão liberadas para o trânsito, após um dia de caos provocado pela operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 64 mortos, 60 deles apontados como suspeitos e quatro policiais.

A última via a ser liberada foi a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Jacarepaguá, às 2h45, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Segundo a Rio Ônibus, durante o dia ao menos 120 linhas tiveram os itinerários desviados, por medida de segurança. Além disso, ao menos 71 ônibus foram utilizados como barricadas.

Os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, também foram impactados pelas ocorrências.

Estações de metrô, trem, BRT e barcas ficaram lotadas durante toda a tarde, e filas se formaram também nos terminais rodoviários.

O município mantém o estágio 2, de atenção, quando há risco de ocorrências de alto impacto na cidade.

Às 22h41 de terça (28), o Centro de Operações informou que o BRT estava em operação de normalização dos intervalos. Metro, VLT, Supervia e barcas tinham as operações sem alterações.