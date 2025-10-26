Segurança

Crime
Notícia

"Estou com medida protetiva, mas tenho medo que aconteça algo pior", diz mulher que teve o carro incendiado na Cidade Baixa

Homem foi visto derramando combustível sobre o veículo e fugindo após o ato

Pâmela Rubin Matge

