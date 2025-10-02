Escola do bairro Cavalhada retoma aulas após ter ficado fechada em razão da morte de homem na quarta-feira

Vítima estava de bicicleta, quando foi alvejada. Vítor Rosa / Agência RBS

A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professora Violeta Magalhães, no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, retomou nesta quinta-feira (2), as atividades após terem sido suspensas na quarta-feira em razão da morte de um homem próximo da instituição de ensino.

Conforme a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), as aulas estão normalizadas.

A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, 25 anos. O fato aconteceu na Estrada Vila Maria, na altura do número 458.

Conforme o delegado Gabriel Borges, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP) e responsável pela investigação do caso, equipes policiais seguem em diligências.

— Não descartamos nenhuma possibilidade, mas a principal linha de investigação é que a motivação seja a disputa do tráfico de drogas na região. Sobre a escola, foi uma situação de ocasião. Os atiradores perceberam que era um momento que a vítima estava vulnerável e atacaram. Poderia ter sido em qualquer outro local — esclarece o delegado.

Semana violenta

Ataques a tiros causaram a morte de pelo menos quatro pessoas na Grande Porto Alegre nesta semana: