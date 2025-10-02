Segurança

Zona sul da Capital
Escola do bairro Cavalhada retoma aulas após ter ficado fechada em razão da morte de homem na quarta-feira

Polícia não descarta nenhuma possibilidade, mas a principal linha de investigação é que a motivação seja a disputa do tráfico de drogas na região

Pâmela Rubin Matge

