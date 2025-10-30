Segurança

Crime da mala
"Era um relacionamento absolutamente perfeito", diz suspeito de matar e esquartejar namorada; veja em vídeo obtido com exclusividade por Zero Hora

Ricardo Jardim, preso pelo assassinato de Brasília Costa, que teve partes do corpo espalhadas em Porto Alegre, foi interrogado em 10 de setembro

Adriana Irion

