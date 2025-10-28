"Era um pai amoroso e presente como poucos são", diz ex-esposa de homem morto por guarda municipal em Gravataí

Segundo a família, um dos tiros atingiu Leandro na clavícula, por trás, e perfurou o coração. Reprodução / Arquivo Pessoal

Pai amoroso e presente, fã de heavy metal e torcedor do Grêmio sem perder um jogo do time do coração. Essas são algumas das características que resumem parte da personalidade de Leandro de Andrade, 48 anos, morto após ser baleado por um guarda municipal na última quinta-feira (23) em Gravataí, na Região Metropolitana. O autor dos tiros, que não teve o nome divulgado, se apresentou um dia após a ocorrência e está preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Débora de Souza Costa, 44 anos, estava separada há 10 anos de Leandro, mas mantinha uma ótima relação, sobretudo em razão do filho que tiveram juntos, hoje com 12 anos.

Segundo a mãe, o menino, que possui traços do Transtorno do Espectro Autista (TEA), está em negação e não acredita ainda na morte do pai.

— Ele pergunta "quando é que eu vou ver meu pai?" Aí, eu explico, explico de novo e de novo. Até pela situação ter sido violenta, é bem complicado. Ele vai começar a fazer o tratamento psicológico — relata Débora.

Débora afirma que Leandro era muito presente na vida do filho.

Era um pai presente como poucos pais são, uma pessoa inteligente e um pai amoroso. Nunca vi duas pessoas (pai e filho) tão grudadas. DÉBORA DE SOUZA Ex-esposa de Leandro de Andrade

Morto no caminho do trabalho

Leandro de Andrade era operador de produção em uma empresa no Distrito Industrial do município. No histórico profissional, também teve passagem pela GM.

Conforme a ex-esposa, ele estava indo para o turno da noite de trabalho quando acabou morto.

— Era um trabalhador, um cara que sempre teve carteira assinada — destaca Débora.

Segundo a ex-esposa, o crime ocorreu a cerca de um quilômetro de distância da casa da irmã de Leandro. O ex-marido estaria apressado para chegar no trabalho.

Segundo a família, um dos tiros atingiu Leandro na clavícula, por trás, e perfurou o coração.

Leandro era o segundo filho mais jovem de um total de seis irmãos. A família inteira está abalada.

