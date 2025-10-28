Segurança

Aos 48 anos
"Era um pai amoroso e presente como poucos são", diz ex-esposa de homem morto por guarda municipal em Gravataí

Leandro de Andrade era operador de produção em uma empresa no Distrito Industrial do município. Na semana passada, quando ia para o trabalho foi alvejado dentro do carro

Paulo Rocha

