Em vídeo obtido com exclusividade por Zero Hora, suspeito detalha o crime da mala e justifica escolha pela rodoviária de Porto Alegre

Em relato captado em 10 vídeos de cerca de 17 minutos cada, o publicitário Ricardo Jardim contou a policiais civis como teria se dado a morte da namorada Brasília Costa, 65 anos, assassinada e esquartejada em agosto, em Porto Alegre. Preso como suspeito do crime, Ricardo sustentou a versão de que ela sofreu um mal súbito e negou ter cortado o corpo, o que teria sido feito, segundo ele, por um catador de lixo contratado por R$ 2 mil. Zero Hora teve acesso exclusivo ao conteúdo (assista ao vídeo acima).

O depoimento, prestado em 10 de setembro, tem cerca de três horas. Ricardo permaneceu todo o tempo algemado. A Polícia Civil não quis comentar os vídeos e limitou-se a dizer que o depoimento de Jardim traz informações inverossímeis. Quanto a um segundo suspeito, por exemplo, os elementos coletados no inquérito excluem essa possibilidade.

Ricardo disse não ter chamado socorro ao encontrar a mulher na cama sem respiração por temer ser preso. Afirmou que Brasília foi a pessoa que mais amou, que os dois eram parecidos e se completavam por serem "desgarrados" no mundo.

Sobre espalhar os pedaços do corpo, disse acreditar que isso dificultaria que descobrissem se tratar da mesma pessoa. Contou ter ficado surpreso com o fato de existir câmera de segurança frontal no guarda-volumes da Estação Rodoviária, onde deixou uma mala com o tórax de Brasília, em 20 de agosto.

Disse que teve medo de ser preso por saber que havia contra ele mandado de prisão pelo que ainda devia de pena da condenação que recebeu em 2018 por matar a mãe, Vilma Jardim, a facadas, e ocultar o corpo dentro de um armário com cimento. Ele deveria usar tornozeleira e estava foragido.

Confira trechos do depoimento de Ricardo Jardim

O dia da morte

"Combinei que ia fazer um bolo e a gente tomar um café na casa (quarto) dela. Dia 8 (de agosto) a gente fazia um ano. Estranhei que não vi movimentação. Eu bati na porta e ela não atendeu. Entrei no quarto. Ela estava na cama, com o braço caído para fora, olhos fechados, boca aberta. Fiz todos procedimentos, olha pulso, tenta ouvir respiração. Acertei ela na cama, na posição, coloquei um cobertor por cima, fechei a porta e voltei para meu quarto."

O que fez depois

"Eu acreditava que ela estava morta, mas ao mesmo tempo eu fui várias vezes no quarto, voltei várias vezes no quarto dela, não sei, acho que eu tinha esperança que ela se mexesse, não sei se é loucura da minha cabeça."

Por que não procurou ajuda

"Fiquei pensando o que fazia. Não resolvi nada. Não tinha ideia. Deixei ela lá. No outro dia, fui lá de novo. No outro dia, também. Ficou 48 horas na cama. Ninguém perguntou por ela, eu que falei pro Alex (gerente pousada) que ela tinha ido para a cunhada. Comecei a pensar o que ia fazer. A decisão foi de esconder o corpo dela, só não sabia como".

Um suposto catador de lixo e a dispensa do corpo

"Eu disse pra ele, estou com um problema sério, preciso dar sumiço num corpo. Ele disse: 'eu sei fazer isso, já fiz isso, cortei uma pessoa em partes'. Foi nesse momento que veio essa percepção, até então não tinha pensado nisso. Perguntei quanto ele cobraria pra fazer isso pra mim. R$ 2 mil. Eu disse para colocar numa mala, eu não disse pra picar ela, para cortar cabeça, não".

Como e quando foi feito

"Marquei um horário com ele para o outro dia, tipo 8h. Quando entrei com ele não tinha ninguém. (...) Eu disse para ele: não quero saber de nada, não quero tocar em nada, não quero ver nada e não tira a roupa da pessoa.

A hora que ele bateu na parede, eu fui olhar. Discutimos por causa da história da cabeça, porque ele fez uma coisa que eu não pedi, ele cortou em várias partes, disse que tentou acondicionar na mala e não tinha como".

Material usado

"Eu comprei o que ele pediu. Comprei luva, saco de lixo, uma capa plástica, amarela, uma serra de arco e uma faca. Faca eu tenho".

Como estava o quarto

"Tava tudo limpo, tava a mala aberta com o tronco dentro, e as outras partes estavam em sacos com a fita tape. A maneira como eu distribuí na rua foi a maneira como ele separou. Senti horror. Senti nojo, horror, vergonha, senti culpa".

O que fez com pertences da vítima

"As roupas eu fiz uma doação para um brechó que tinha ali perto e as outras coisas fui me desfazendo".

Planejamento para o corpo

"Era distribuir em vários locais pela cidade. Porque na minha opinião seria mais um dificultador para saber de onde partiu, de onde saiu, de quem era, qual era a pessoa. Achei que se achassem um pedaço aqui e outro lá não sei onde, talvez não juntassem uma coisa com a outra. Na minha cabeça era isso."

Descarte das primeiras partes da Rua Fagundes Varella

"Eu não sabia nem que rua era essa, nem em que bairro tava. Desci do ônibus, escolhi rua sem muito movimento. Ia largar numa lixeira, qualquer lugar. Tava passando na calçada, vi buraco de obra com cavaletes, joguei ali e fui embora."

O destino do crânio da vítima

"A cabeça foi a penúltima parte. Essa eu queria ir até o gasômetro e deixar lá (...) naquele passeio de madeira (...), mas ao mesmo tempo pensei que era cedo da manhã (...) e tem câmeras, e ali é raso, fácil de achar. (...) Eu saí caminhando em direção ao centro (...), perto da Borges (...) vi que tinha um contêiner de material orgânico. Aí despejei sem sem a sacola (...). Ficou num saco plástico".

A mala na rodoviária

"Cheguei a andar pelo bairro de noite, procurando algum lugar. Quais lugares se anda com mala de forma despercebida. Aeroporto e Rodoviária. Pensei na Rodoviária, recém foi reformada por causa da enchente, não deve ser tão aparente. Achava ela mal iluminada, complexa. Aí resolvi deixar."