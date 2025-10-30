Segurança

Depoimento
Notícia

Em vídeo obtido com exclusividade por Zero Hora, suspeito detalha o crime da mala e justifica escolha pela rodoviária de Porto Alegre

Ricardo Jardim, apontado como responsável por matar e esquartejar a namorada e descartar partes do corpo pela Capital, foi interrogado em 10 de setembro pela polícia

Adriana Irion

