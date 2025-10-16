"Eliminar da face da Terra": polícia intercepta conversas entre criminosos planejando morte de rivais

Os criminosos recrutados pelas lideranças da facção alvo da operação deflagrada nesta quinta-feira (16) combinavam, por meio das redes sociais, o assassinato de rivais. A investigação obteve, por meio da interceptação de celulares dos suspeitos, conversas detalhadas sobre o planejamento dos ataques.
A ofensiva cumpre 209 ordens judiciais, das quais 68 de prisão preventiva. O grupo criminoso é suspeito de ter cometido uma série de homicídios e lavado dinheiro do tráfico de drogas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Até as 8h já eram 50 os presos na ação policial.
Abaixo, alguns diálogos flagrados nos celulares dos suspeitos:
"Eliminar da face da Terra"
Já ouviu falar de um tal de Gamela?
-Sim, muitos anos atrás
Pois é. Meu padrinho veio na fita (delatou). Vamos ter de achar ele e eliminar da face da terra.
"Moletom, touca, luva...vamos pegar ele então"
Em outra conversa, os bandidos listam os equipamentos necessários para o ataque e o cuidado para não deixar nenhuma pista.
Minha parte tá tudo na mão, as placas, os cartuchos, os informantes, mola nova na 12. Já vamos trocar amanhã. Só temos que confirmar que ele tá em casa e vamos entrar. Não vamos perder ele de vista. Moletom, touca, luva...vamos pegar ele então.
O carro temo que queimar, mano. Já leva uma gasolina. Não deixa nada de digital. Já vamos entrar no carro de luva.