"Eliminar da face da Terra": polícia intercepta conversas entre criminosos planejando morte de rivais

Bandidos encapuzados e armados executavam rivais. Polícia Civil / Divulgação

Os criminosos recrutados pelas lideranças da facção alvo da operação deflagrada nesta quinta-feira (16) combinavam, por meio das redes sociais, o assassinato de rivais. A investigação obteve, por meio da interceptação de celulares dos suspeitos, conversas detalhadas sobre o planejamento dos ataques.

A ofensiva cumpre 209 ordens judiciais, das quais 68 de prisão preventiva. O grupo criminoso é suspeito de ter cometido uma série de homicídios e lavado dinheiro do tráfico de drogas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Até as 8h já eram 50 os presos na ação policial.

Abaixo, alguns diálogos flagrados nos celulares dos suspeitos:

"Eliminar da face da Terra"

Já ouviu falar de um tal de Gamela?

-Sim, muitos anos atrás

Pois é. Meu padrinho veio na fita (delatou). Vamos ter de achar ele e eliminar da face da terra.

Criminosos combinam morte de rival. Polícia Civil / Divulgação

"Moletom, touca, luva...vamos pegar ele então"

Em outra conversa, os bandidos listam os equipamentos necessários para o ataque e o cuidado para não deixar nenhuma pista.

Bandidos planejam morte de inimigo. Polícia Civil / Divulgação

Minha parte tá tudo na mão, as placas, os cartuchos, os informantes, mola nova na 12. Já vamos trocar amanhã. Só temos que confirmar que ele tá em casa e vamos entrar. Não vamos perder ele de vista. Moletom, touca, luva...vamos pegar ele então.