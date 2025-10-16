Segurança

Cerco à facção
Notícia

"Eliminar da face da Terra": polícia intercepta conversas entre criminosos planejando morte de rivais

Ofensiva deflagrada nesta quinta-feira cumpre 68 mandados de prisão contra suspeitos de participarem de grupo envolvido em homicídios e lavagem de dinheiro

Zero Hora

