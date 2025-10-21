Segurança

É possível estar com duas tornozeleiras eletrônicas ao mesmo tempo? RS tem 25 pessoas com duplo monitoramento

Caso de homem com dois equipamentos preso em Porto Alegre chamou a atenção da polícia nesta terça-feira

Paulo Rocha

