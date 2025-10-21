É possível estar com duas tornozeleiras eletrônicas ao mesmo tempo? RS tem 25 pessoas com duplo monitoramento

Homem contou aos policiais que dispositivos foram colocados após condenação por roubo e caso de violência doméstica. Polícia Civil / Divulgação

O caso de um homem monitorado por duas tornozeleiras eletrônicas preso nesta terça-feira (21), em Porto Alegre, chamou a atenção da Polícia Civil. A situação foi classificada como "inusitada" pelo delegado responsável pela operação que prendeu o suspeito, na investigação de roubos de celulares na Restinga, Zona Sul.

— Foi a primeira vez que vi essa situação: foi algo inusitado para mim e para os policiais da delegacia, que também nunca tinham se deparado com um indivíduo com duas tornozeleiras — afirma o delegado Arthur Raldi.

Apesar de curioso, o caso não é o único. Segundo a Polícia Penal gaúcha, o Rio Grande do Sul possui 25 pessoas monitoradas com o uso de duas tornozeleiras.

Leia Mais Humberto Trezzi: cadeias de Porto Alegre vivem momento de instabilidade e badernas

Por que o uso de duas tornozeleiras é possível

A medida se justifica em razão de dois programas distintos, de acordo com o órgão:

O primeiro é executado pela Polícia Penal, responsável pelo acompanhamento de aproximadamente 12 mil pessoas vinculadas ao sistema de execução penal .

. O segundo é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública, voltado à proteção de vítimas de violência doméstica e ao monitoramento de agressores, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

No caso específico do preso na Restinga, o suspeito contou aos policiais civis que os dispositivos foram colocados em uma condenação por roubo e em um caso de violência doméstica.

E mais de duas tornozeleiras?

Embora legalmente possível, não há ninguém usando três tornozeleiras no Rio Grande do Sul no momento.

Segundo a Polícia Penal, "tecnicamente tal hipótese seria possível, por exemplo, no caso de uma medida imposta por outro Estado".

Em nota, o órgão ressalta, contudo, "caso o Poder Judiciário venha a determinar medida dessa ordem, a Polícia Penal cumprirá integralmente a decisão, buscando, sempre que possível, dialogar com as autoridades competentes para avaliar alternativas mais adequadas e equilibradas à situação".

Operação contra roubo de celulares

Homem com duas tornozeleiras foi preso em Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

O detido, que não teve o nome informado pela polícia, foi um dos cinco presos na ação realizada na Capital e em Canoas.

Eles são suspeitos de roubar ao menos 10 telefones celulares de lojas da Região Metropolitana e Vale do Sinos. Segundo a polícia, a quadrilha solicitava a encomenda dos aparelhos e pedia que os dispositivos fossem entregues em endereços na Restinga.