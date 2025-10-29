Segurança

Crime organizado
Notícia

Dos direitos dos presos à guerra do tráfico: como surgiu o Comando Vermelho, alvo de megaoperação no RJ

Facção foi formada em cadeia, durante a ditadura. Na terça, ofensiva contra organização resultou em ação policial com mais mortos da história brasileira

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS