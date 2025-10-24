Segurança

Operação Altas Aventuras
Notícia

Dono de imobiliária é preso por suspeita de desviar R$ 4 milhões de condomínios em quatro bairros de Porto Alegre

UP Gestão Imobiliária se apropriava de arrecadações em condomínios nos bairros Petrópolis, Santana, Jardim do Salso e Higienópolis

Guilherme Milman

