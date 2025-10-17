Dois postos de combustíveis suspeitos de vender metanol para adulteração de bebidas são identificados em SP

Casos de intoxicação por metanol começaram a crescer no fim de setembro. Yasin AKGUL / AFP

A Polícia Civil de São Paulo identificou dois postos de combustíveis suspeitos de fornecer etanol adulterado com metanol utilizado para falsificar e adulterar bebidas alcoólicas no Estado. A descoberta foi feita em operação nesta sexta-feira (17).

Os postos estão localizados em Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A ação é um desdobramento da operação realizada na semana passada, que desmantelou uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo.

Conforme o g1, os postos são de bandeiras diferentes. Inclusive, uma das redes teria sido citada durante a Operação Carbono, deflagrada para investigar esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) na produção e comercialização de combustíveis no Brasil.

Suspeitos

Na ocasião, Vanessa Maria da Silva foi apontada como responsável pela fábrica clandestina e presa em flagrante.

As investigações mostram que parte do núcleo familiar de Vanessa — cunhado, marido e pai — também participavam do esquema criminoso.

— A principal hipótese é que a bebida adulterada saiu da fábrica da Vanessa — diz Artur Dian, delegado-geral.

Dois homens, de 54 e 46 anos, morreram após o consumo de bebida adulterada em um bar na Mooca, zona leste de São Paulo. "A Polícia Civil acredita que todos os casos estão relacionados ao mesmo grupo criminoso", acrescentou a pasta.

Durante as buscas realizadas nesta sexta, foi apreendido, inclusive, o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. "Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Palo (SSP).

Intoxicação por metanol no Brasil

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu de 32 na segunda-feira (13), para 41 na quarta-feira (15), de acordo com o boletim do Ministério da Saúde.