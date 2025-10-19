Dois homens são presos com submetralhadora e pistolas em Lajeado

Munições, drone e armas — incluindo uma submetralhadora de fabricação israelense — foram apreendidos neste sábado (18) em Lajeado, no Vale do Taquari.
Dois homens foram presos. O caso foi registrado no bairro Alto do Parque.
Segundo a Brigada Militar, durante a tarde, um policial ouviu cerca de 15 disparos e viu um veículo Mercedes-Benz branco circulando nas proximidades. Ele decidiu acompanhar o carro, repassando informações em tempo real à Sala de Operações da corporação.
Uma equipe foi acionada para fazer a abordagem. De acordo com a guarnição, ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fugiram por diversas ruas até entrarem em uma casa, onde foram abordados.
No local, entre os itens encontrados, estavam a submetralhadora, pistolas, kits de conversão de armas, lunetas, drone e munições. No veículo da dupla, os policiais encontraram cápsulas de munição.
Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado. De acordo com a Polícia Civil, eles têm entre 28 e 29 anos e antecedentes criminais por violência contra mulher. Os dois, que não tiveram os nomes divulgados, seguem presos.