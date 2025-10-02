Dois homens morrem em ataque a tiros em Alvorada

Ataque a tiros e colisões ocorreram próximo ao pórtico de Alvorada. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Dois homens morreram em um ataque a tiros no início da manhã desta quinta-feira (2), em Alvorada, na Região Metropolitana. Eles foram identificados pela Polícia Civil como Leandro Hilário Ribeiro, 21 anos, e Erick Rodrigo Correa da Silva, 26, ambos sem antecedentes criminais. Outras duas pessoas escaparam ilesas.

Segundo a Polícia Civil, a dupla estava em um veículo Audi de cor cinza, que era ocupado por outras duas pessoas. Os quatro estavam em uma festa em Alvorada e se deslocavam para a Capital no momento do fato.

No entanto, ocupantes de um veículo branco abordaram o carro das vítimas em um semáforo na Avenida Presidente Getúlio Vargas, uma das principais do município e conexão com a Capital. Tiros foram disparados e acertaram o motorista e o carona.

— Em razão dos disparos, as vítimas perderam o controle do carro e colidiram em um ônibus e outros quatro veículos. As duas pessoas que estavam no banco de trás saíram sem serem atingidas. Elas disseram que estavam indo embora depois da festa quando aconteceu o fato. Não há informação sobre motivação — resumiu o delegado Edimar Machado de Souza, da Polícia Civil de Alvorada, que investiga o caso.

As duas vítimas morreram no interior do carro, que parou perto do pórtico de entrada de Alvorada após bater em um poste.

O veículo usado no ataque não foi localizado até o momento. Não há informações sobre prisões.