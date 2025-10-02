Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Dois homens morrem em ataque a tiros em Alvorada

Carro em que as vítimas estavam foi abordado enquanto estava parado no semáforo. Duas pessoas escaparam ilesas

Leandro Rodrigues

Maria Fernanda Luchsinger

Vinicius Coimbra

