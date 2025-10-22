Depois de um mês e meio internada, morre jovem que foi esfaqueada em São Leopoldo; polícia investiga feminicídio

Ketlyn Jennifer Vargas da Silva sofreu ataque a facadas em setembro Instagram / reprodução

A esteticista Ketlyn Jennifer Vargas da Silva, de 25 anos, foi sepultada na manhã desta quarta-feira (22) no Cemitério Municipal de Novo Hamburgo. Ela morreu na terça-feira (21), no Hospital Centenário de São Leopoldo, onde estava internada durante um mês e meio após ser esfaqueada. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio.

Ela deixa um filho de 5 anos. O suspeito de ser o autor do crime é o ex-companheiro e pai da criança, de 42 anos. Segundo a delegada Michele Arigony, responsável pelo caso, os dois estavam separados há um mês quando o investigado teria esfaqueado a mulher na sua própria casa, por não aceitar o término.

O caso ocorreu no dia 8 de setembro em São Leopoldo, no bairro Santos Dumont. O homem foi preso em flagrante e segue detido.