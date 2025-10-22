Segurança

Vale do Sinos 
Notícia

Depois de um mês e meio internada, morre jovem que foi esfaqueada em São Leopoldo; polícia investiga feminicídio

Esteticista de 25 anos deixou filho pequeno; Suspeito do crime, pai da criança e ex-companheiro está preso

Zero Hora

