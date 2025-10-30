Defensoria Pública do RJ é impedida de acompanhar perícia nos corpos dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho

Operação deixou 117 suspeitos mortos, além de quatro policiais. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Oficiais da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foram impedidos, nesta quinta-feira (30), de acompanhar a perícia realizada pela Polícia Civil nos corpos das vítimas da megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho na terça-feira (28). A ação nos complexos da Penha e do Alemão deixou 117 suspeitos mortos, além de quatro policiais.

Os defensores públicos foram proibidos de entrar na sala de perícia e necropsia do Instituto Médico-Legal (IML), conforme o jornal O Globo. O órgão argumenta que o acompanhamento dos exames é fundamental para assegurar a transparência dos procedimentos realizados, a fim de esclarecer as circunstâncias de cada morte.

De acordo com a defensora Rafaela Garcez, coordenadora da Defesa Criminal da Defensoria Pública, a Defensoria integra o comitê de monitoramento da ADPF e tem prerrogativa legal para acompanhar as investigações. A defensora diz que o órgão vai peticionar ao Supremo Tribunal Federal (STF):



— A Defensoria está desde as 8 horas da manhã aqui, com sua perícia técnica, e foi negado o nosso acesso para que pudéssemos acompanhar essa perícia e filmar, tirar fotos e poder efetivamente trazer uma análise conjunta. Vamos peticionar para que seja autorizado o nosso acesso. Estamos correndo contra o tempo porque esses corpos não ficam aqui, não vão ficar à disposição da Defensoria. Por isso que nós estamos aqui desde cedo buscando participar da produção dessa prova, mas nos foi impedido — diz Rafaela.

Os oficiais foram liberados apenas para acessar o pátio do IML, no centro do Rio de Janeiro. Uma van da Defensoria opera no pátio do local, para oferecer auxílio jurídico, apoio psicológico e ajuda com a libertação dos corpos aos familiares das vítimas.

Os corpos dos 117 suspeitos começaram a ser liberados no início da tarde desta quinta-feira, dois dias após a megaoperação. A força-tarefa montada no IML havia concluído a autopsia de ao menos 80 vítimas.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil argumenta que cumpre regras da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635. Em nota encaminhada ao Globo, afirma que "o trabalho é desenvolvido por peritos oficiais da Polícia Civil, e acompanhada por peritos independentes do Ministério Público".