Segurança

Mais letal da história
Notícia

Defensoria Pública do Rio de Janeiro diz que número de mortos em megaoperação passa de 130

Dado contabiliza óbitos confirmados pelo governo na terça-feira com os corpos levados a praça no Complexo da Penha na manhã desta quarta

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS