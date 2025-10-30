Defensoria aciona STF após polícia impedir acesso de oficiais ao IML no RJ: "Ninguém quer embaraçar o trabalho de ninguém"

Instituto Médico Legal já concluiu 80 autópsias. REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro ingressou com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF), buscando autorização para realizar laudos paralelos dos corpos dos 121 mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho. O pedido foi movido após a Polícia Civil impedir o acesso de oficiais ao Instituto Médico Legal (IML), onde peritos atuam em uma força-tarefa para as necropsias.

Os oficiais foram liberados apenas para acessar o pátio do IML, no centro do Rio. Uma van da Defensoria Pública opera no local, oferecendo auxílio jurídico, apoio psicológico e ajuda com a liberação dos corpos aos familiares dos mortos.

— A gente está trabalhando. Ninguém quer embaraçar o trabalho de ninguém. Agora, não é possível ser desrespeitada na função que a gente exerce — reclamou a defensora pública Cristiane Xavier.

Segundo o jornal O Globo, o pedido da Defensoria será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como "ADPF das Favelas" (entenda abaixo).

Na petição, a Defensoria afirma que a megaoperação descumpriu regras impostas pela Corte na AFPF, como a preservação do local para a realização de perícia. A instituição afirma que a restrição de acesso causa "receio concreto quanto à imparcialidade e consequente fiabilidade das perícias realizadas nos corpos das vítimas".

Ainda de acordo com O Globo, a Defensoria pede que a decisão seja tomada de forma urgente, antes que os corpos sejam enterrados.

Defensoria pede acesso aos corpos antes de enterros. Tomaz Silva / Agência Brasil

ADPF das Favelas

A ADPF questiona a política de segurança pública do Rio de Janeiro, em razão da letalidade policial em comunidades. O julgamento determinou medidas para reduzir a violência, como uso obrigatório de câmeras corporais pelos policiais e a criação de planos de ação pelo governo estadual para a recuperação de territórios e a redução da letalidade.

A Defensoria integra o comitê de monitoramento da ADPF e tem prerrogativa legal para acompanhar as investigações.

A Polícia Civil, por sua vez, argumenta que o trabalho é desenvolvido por peritos oficiais da instituição, acompanhados de peritos independentes do Ministério Público.

"Esta é uma rotina técnica e o ambiente é controlado. Todas as informações constarão nos autos do processo e ficarão disponíveis para todas as partes envolvidas", diz trecho da nota enviada pela Polícia Civil ao jornal O Globo.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, comentou o impasse durante entrevista coletiva.

— O IML não é um parque de diversão, local de visitação. A Defensoria, diferentemente do MP, não apresentou a lista de quem deveria ter acesso — disse.

Força-tarefa

Os corpos dos 117 homens mortos em confronto começaram a ser liberados nesta quinta. O IML já identificou 100 dos 121 mortos. Todos os corpos passaram pela necropsia, mas os laudos só devem ser divulgados em um prazo de 10 a 15 dias úteis.

Durante a tarde, parlamentares representantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados se reuniram com integrantes do IML. Foi dito aos deputados que o acompanhamento das necropsias só será autorizado mediante decisão judicial.

Além dos 117 mortos, quatro policiais também perderam a vida nos confrontos. Pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão. Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas.