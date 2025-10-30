Segurança

Impasse
Notícia

Defensoria aciona STF após polícia impedir acesso de oficiais ao IML no RJ: "Ninguém quer embaraçar o trabalho de ninguém"

Órgão pretende realizar laudos paralelos à necropsia oficial dos 121 mortos durante megaoperação contra o Comando Vermelho

Jocimar Farina

Do Rio de Janeiro

