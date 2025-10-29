"De vítimas ontem, só tivemos os policiais", afirma governador do RJ em coletiva sobre megaoperação

Castro concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29) que ontem foi um "dia histórico para o Rio de Janeiro", referindo-se à megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão. Ele falou que o número oficial até o momento é de 58 mortos, sendo quatro policiais, e argumentou que o indício de que 54 eram criminosos é de que o conflito foi em uma região de mata:

— Não creio que tivesse alguém passeando na mata, em um dia de conflito. E, por isso, a gente pode tranquilamente classificar.

Em relação aos quatro policiais mortos, o governador se solidarizou com as famílias e disse que determinou que sejam amparadas pelo Estado.

— Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas. De vítimas ontem lá, só tivemos os policiais.

Castro explicou que a contabilidade começa no momento em que os corpos entram no Instituto Médico Legal (IML).

O governador não comentou sobre os corpos enfileirados na Praça São Lucas, uma das principais do Complexo da Penha.

Castro destacou também que, em reunião realizada ainda nesta quarta, recebeu apoio e solidariedade de outros governadores (saiba mais abaixo), que parabenizaram a operação, o que, segundo ele, dá a certeza de que a megaoperação pode ser o "início de um grande processo no Brasil".

Afirmou também que há "muita tranquilidade" em defender "tudo que foi feito ontem". E disse que, caso alguém tenha errado, também fica à disposição da lei.

— Temos a convicção de que podemos vencer batalhas, mas sozinhos não podemos vencer a guerra contra o Estado paralelo que a cada dia vem se mostrando mais forte, com poder bélico maior, poderio financeiro mais forte — destacou.

Apoio de governadores e conversa com governo federal

Castro reforçou que não irá "transformar esse momento em uma batalha política".

— Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate à criminalidade é bem-vindo. Os outros, que querem fazer confusão, politicagem, nosso único recado é: suma — afirmou.

Ele reforçou que aceitará apenas ajuda técnica.

— Os governadores têm muito a ideia de que grande parte das lideranças criminosas estão aqui, no Rio de Janeiro, e que a solução dos seus Estados também passa pelo Rio de Janeiro. Então, falei um pouco com o Tarcísio (governador de São Paulo), falei com o Caiado (governador de Goiás), falei com o Jorginho Mello (governador de Santa Catarina), falei com o Eduardo Leite. Acabei de receber mensagem também aqui do governador Ibaneis (do Distrito Federal). Recebi ligação de manhã do Helder Barbalho (governador do Pará), de diversos governadores se solidarizando, parabenizando e reconhecendo a coragem do Rio de Janeiro de dar esse pontapé inicial da solução desse problema no combate dessa guerra — ressaltou.

Castro aguarda conversa com o governo federal. Ele pontuou que não pretende dizer qual instrumento a União deve usar para ajudar o Estado, mas disse que espera um foco em um trabalho conjunto no Rio de Janeiro.

