"Daqui a 48 horas serão substituídos", diz fundador do Voz das Comunidades sobre suspeitos mortos em operação no Rio de Janeiro

Operação policial foi considerada a mais letal da história. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Pelo menos 117 suspeitos morreram durante a megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28). Classificada pelo governo do Rio como bem sucedida, a ação levantou dúvidas sobre a sua efetividade no combate ao crime organizado. Para o jornalista e fundador do jornal Voz das Comunidades, Rene Silva, mortes não são solução para combater a criminalidade.

— Este tipo de operação não resolve o problema na ferida. Mata, as pessoas que morrem são substituídas, e o crime organizado continua, o índice de violência continua, não diminui (...) Se esses 117 tinham envolvimento com o crime, daqui a 48 horas eles serão substituídos e terão outras pessoas no lugar antes mesmo do enterro deles, porque o plantão vai continuar — afirma Silva.

O jornalista destacou também que não há um plano para transformação do território das favelas, com investimentos em educação ou cultura, por parte dos executivos municipal, estadual ou federal, mas apenas na área de segurança pública.

— Se a gente está falando aqui: tá, vamos continuar investindo na polícia para acabar com o crime organizado, mas em paralelo a isso vamos investir o mesmo R$ 1 bilhão da polícia militar na educação, eu estou investindo um R$ 1 bilhão para mudar essa realidade, pra que daqui a 10 anos as próximas gerações não vivam exatamente o que a gente está vivendo hoje. Só que não existe isso, infelizmente, não existe um plano de transformação desse território — afirma.

Operação mais letal da história

A megaoperação realizada contra o CV nos complexos da Penha e do Alemão foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão. Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas.

Ainda em retaliação, segundo a Polícia Civil, eles lançaram bombas com o auxílio de drones e fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à registrada em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado.

Uma mulher foi feita de refém por 26 criminosos na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense. Na casa onde eles estavam, foram encontrados 19 fuzis. Um dos criminosos foi morto e os outros 25, presos. Na mesma região, foram apreendidos 200 quilos de maconha.

Em entrevista coletiva, Cláudio Castro afirmou que de vítimas, a ação deixou apenas os quatro policiais.