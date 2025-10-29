Segurança

Bangu 1
Notícia

Cúpula do Comando Vermelho é levada para cadeia de segurança máxima antes de transferência para presídios federais

Medida de caráter provisório ocorre após bloqueios e ataques em resposta à megaoperação que deixou mais de 60 mortos nas zonas norte e metropolitana na terça-feira (28)

Zero Hora

