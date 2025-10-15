Segurança

Triplo homicídio
Notícia

Crime 113 Sul: após 15 anos preso, Francisco Mairlon tem condenação anulada pelo STJ e é solto

Ele estava preso desde 2010, apontado com um dos executores do assassinato do ex-ministro do TSE, José Guilherme Villela, da esposa dele e da empregada

Zero Hora

Enviar email

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS