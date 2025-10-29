Segurança

Dia seguinte
Notícia

Corpos são levados por moradores a praça na Penha após operação mais letal do Rio de Janeiro

Cadáveres estavam em área de mata, local onde houve confronto entre policiais e traficantes durante ação da terça-feira

Jocimar Farina

do Rio de Janeiro

