Corpos enfileirados na praça da Penha são levados ao IML do Rio

​A megaoperação, realizada nos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, na terça-feira (28), deixou pelo menos 121 pessoas mortas, segundo o governo do Estado. A Defensoria Pública fala em 132 óbitos, número que foi repassado ao órgão pelo Instituto Médico Legal (IML).

É para o IML Afrânio Peixoto, na região central do Rio, que estão sendo levados os mortos enfileirados pela comunidade do Complexo da Penha na Praça São Lucas, uma das principais da região. Os corpos foram resgatados pelos moradores nas regiões de mata durante a madrugada e manhã desta quarta-feira (29).

Bombeiros e Defesa Civil fazem o transporte dos mortos, que passarão por necrópsia, antes de serem liberados. No IML, a entrada e a saída de policiais, integrantes da Defensoria Pública e carros funerários são frequentes.

Com corpos chegando ao local a todo instante, o número oficial de mortos da operação policial mais letal da história do país ainda pode aumentar.

As famílias, por sua vez, estão sendo recepcionadas no Detran, também na região central do município.

Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro

O governo havia informado, em balanço divulgado na terça-feira (28), que havia 64 mortos, sendo que quatro eram policiais civis e militares

Na manhã desta quarta (29), o governador Cláudio Castro confirmou em coletiva 58 mortos: desses, 54 eram suspeitos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado

Já a cúpula da segurança do RJ e do governo do Estado afirmam que são 121 mortos: quatro policiais e 117 suspeitos

Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata. Os corpos foram levados para uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em "63 corpos achados na mata"

Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação

Sobre as prisões, o delegado Felipe Curi disse que foram 113 presos, sendo 33 de outros Estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco

Operação mais letal da história

Dezenas de corpos foram levados por moradores do Complexo da Penha para a Praça São Lucas. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A megaoperação realizada contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão. Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas.

Ainda em retaliação, segundo a Polícia Civil, eles lançaram bombas com o auxílio de drones e fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à registrada em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado.

Uma mulher foi feita de refém por 26 criminosos na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense. Na casa onde eles estavam, foram encontrados 19 fuzis. Um dos criminosos foi morto e os outros 25, presos. Na mesma região, foram apreendidos 200 quilos de maconha.

Em entrevista coletiva, Cláudio Castro afirmou que de vítimas, a ação deixou apenas os quatro policiais.



