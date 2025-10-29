Segurança

Operação mais letal do país
Notícia

Corpos enfileirados na praça da Penha são levados ao IML do Rio

No local, entrada e saída de policiais, integrantes da Defensoria Pública e carros funerários são constantes; ainda não há previsão de liberação dos corpos

Jocimar Farina

Do Rio de Janeiro

