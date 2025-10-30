Corpos de homens mortos em confronto com a polícia no Rio começam a ser liberados 

Peritos de outras cidades dão suporte. Jocimar Farina / Agencia RBS

Dos 117 corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal (IML), após o confronto com as forças de segurança do Rio de Janeiro, a força-tarefa montada para fazer a necropsia já examinou 80. Parte já foi liberada para retirada pelos familiares.

As famílias estão sendo atendidas no prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que fica ao lado do IML. Segundo a Polícia Civil, o trabalho segue com celeridade. Peritos de outras cidades dão suporte.

Dos quatro policiais mortos na ação contra criminosos do Comando Vermelho, três já foram sepultados. O enterro do corpo do sargento Cleiton Serafim Gonçalves está marcado para as 16h30min, no Cemitério Municipal de Mendes.

Operação mais letal da história

A megaoperação realizada contra o CV nos complexos da Penha e do Alemão foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Pelo menos 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro foram às ruas para cumprir cem mandados de prisão. Criminosos reagiram com tiros e barricadas em chamas.

Ainda em retaliação, segundo a Polícia Civil, eles lançaram bombas com o auxílio de drones e fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena semelhante à registrada em 2010, quando o Complexo do Alemão foi ocupado.

Uma mulher foi feita de refém por 26 criminosos na Vila Cruzeiro, na zona norte da capital fluminense. Na casa onde eles estavam, foram encontrados 19 fuzis. Um dos criminosos foi morto e os outros 25, presos. Na mesma região, foram apreendidos 200 quilos de maconha.

Em entrevista coletiva, Cláudio Castro afirmou que de vítimas, a ação deixou apenas os quatro policiais.

No total, 81 pessoas foram presas e 93 fuzis apreendidos.

"Muro do Bope"

O acesso à zona de mata onde se concentrou o conflito da polícia com os suspeitos, com a técnica que ficou conhecida como "muro do Bope", só pôde ser acessada pelos moradores e voluntários na madrugada.

Relatos anônimos revelam que houveram tentativas de resgatar os feridos, mas que foram impedidos, com ameaças de tiros e uso de gás lacrimogêneo, de chegarem ao local.

— Foi um filme de terror. Para onde olhava, as trilhas tinham cinco corpos (cada). O cheiro de gás lacrimogênio ainda deixava a gente incomodado. Tinham também rastros de sangue — relata um motoboy de 31 anos que não quis ser identificado em entrevista ao O Globo.

Corpos estendidos em praça