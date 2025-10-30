Segurança

Guerra contra o tráfico
Notícia

Corpos de homens mortos em confronto com a polícia no Rio começam a ser liberados 

Dos quatro policiais mortos na ação contra criminosos do Comando Vermelho, três já foram sepultados

Jocimar Farina

Direto do Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS