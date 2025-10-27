Corpo encontrado na zona norte de Porto Alegre estaria enterrado há pelo menos uma semana

A Polícia Civil investiga o caso de um corpo encontrado parcialmente enterrado na zona norte de Porto Alegre. Segundo estimativa preliminar do Instituto-Geral de Perícias (IGP), a vítima estaria morta há pelo menos uma semana. A informação ainda será confirmada por exames oficiais.

O corpo foi localizado na tarde de domingo (26) em um terreno próximo a uma transportadora na Rua dos Maias, no bairro Santa Rosa de Lima. De acordo com a investigação, a vítima — que aparentava ser um homem — estava com as mãos amarradas para trás e apresentava um corte na região do crânio.

Conforme o delegado Thiago Zaidan, responsável pelo caso, é possível que a morte tenha ocorrido há mais tempo do momento em que a pessoa foi enterrada. A hipótese é de que o corpo tenha sido ocultado debaixo da terra completamente, mas ficou parcialmente exposto após uma chuva mais forte ou outras mudanças no terreno.