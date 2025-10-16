Corpo é encontrado carbonizado em Gravataí 

Fumaça permanecia no local por volta das 9h. Kathyn Moreira / Agencia RBS

Um corpo foi encontrado ainda em chamas na manhã desta quinta-feira (16), entre a Rua da Penha e Avenida Marechal Rondon, na Vila Vista Alegre, em Gravataí, na Região Metropolitana. A Brigada Militar chegou ao local e isolou a área, que é de vegetação.

Conforme o delegado Leandro Bodoia, a informação preliminar é de que a vítima seja um homem, mas não é possível identificar em razão do estado em que o corpo se encontra. Perto das 9h, ainda havia fumaça na região.

A Polícia Civil acompanha o trabalho da perícia. De acordo com Bodoia, foram encontradas roupas e objetos que sugerem que o ponto onde a vítima foi localizado era ocupado para moradia ou para consumo de drogas. Um contêiner de lixo, semelhante aos que são utilizados em condomínios, também estava próximo ao corpo e foi atingido pelo fogo.

