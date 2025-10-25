Corpo de homem é encontrado na Redenção

O corpo de um homem foi encontrado no Parque Farroupilha, a Redenção, na manhã deste sábado (25), na área próxima ao Monumento ao Expedicionário e ao espelho d'água.
A Guarda Municipal foi acionada por volta das 6h30min. Segundo a Polícia Civil, que atende a ocorrência no local e vai investigar o ocorrido, o corpo estava ali desde a madrugada.
O homem, com idade entre 45 e 50 anos, estava sem camisa, apenas com uma bermuda e tênis de corrida. Análises preliminares não constataram marcas de violência.
O local foi isolado para perícia, mas por volta de 10h15min o corpo foi removido e a área liberada.