Corpo carbonizado é encontrado no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado no Morro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre, no fim da noite deste domingo (19). Segundo a Brigada Militar, por volta das 22h, moradores da região acionaram a polícia após verem o corpo sendo abandonado no local.
A suspeita inicial é de que a vítima já estaria morta quando foi deixada na Rua Mutualidade, e que o corpo tenha sido queimado posteriormente. A área foi isolada e passou por perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. A investigação considera a hipótese de execução relacionada a disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.