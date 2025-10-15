Contaminação por metanol em loja alvo de operação em Porto Alegre é descartada

Polícia Civil apreendeu 44 garrafas no local. Polícia Civil / Divulgação

A contaminação por metanol em uma loja de conveniência, alvo de operação policial em Porto Alegre, foi descartada pela Secretaria Municipal da Saúde na tarde desta quarta-feira (15). A suspeita ocorreu após atendimento médico a uma mulher que relatou ter ingerido um "kit de gin" no local, que fica no bairro São José, na Zona Leste.

A operação Dose Letal, desencadeada pela Polícia Civil, foi até o local e encontrou duas garrafas de gin com indícios de falsificação. Além disso, apreendeu outras 42 garrafas com sinais de descaminho.

A Polícia Civil não divulgou, mas a reportagem de Zero Hora apurou que a loja investigada é a Doug Bebidas. Eduardo Steinhaus Paim, apontado como gerente do local, foi preso em flagrante, mas já está em liberdade.

Em audiência de custódia, Paim negou irregularidades e afirmou, ainda, que instruía os clientes a quebrar garrafas usadas, de modo a promover reciclagem e não incentivar reaproveitamentos dos vasilhames.

O Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória do suspeito, com aplicação de medidas cautelares.

A Polícia Civil pede que a população colabore com as investigações por meio dos canais de denúncia tanto da própria polícia quanto do Procon e da Vigilância Sanitária. Todas as informações são tratadas de forma sigilosa.