Segurança

Peculato
Notícia

Contadora é alvo de operação policial que investiga desvio milionário da prefeitura de Vila Nova do Sul

Servidora de 51 anos é suspeita de ter utilizado mais de R$ 1 milhão dos cofres públicos para pagar contas pessoais e de familiares

Tayline Manganeli

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS