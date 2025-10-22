Condenado por incêndio na Boate Kiss obtém direito à saída temporária

Conhecido como Kiko, Elissandro era um dos sócios da boate. Félix Zucco / Agencia RBS

Quase dois meses após o julgamento que reduziu as penas dos quatro réus condenados pelo incêndio, em Santa Maria, o ex-sócio da boate Elissandro Spohr obteve o direito à saída temporária para realizar trabalho externo. Ele é o primeiro dos quatro condenados a obter o benefício após a sessão.

No julgamento realizado em 26 de agosto, além dele, Mauro Hofmann, que era o outro sócio da boate, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o assistente da banda Luciano Bonilha Leão tiveram as penas reduzidas, habilitando os quatro a progredir para o regime semiaberto em razão de parte da pena já cumprida. Os três ainda seguem em regime fechado.