Como foram as oito horas de enfileiramento de corpos após megaoperação no Rio

Corpos foram dispostos em praça por moradores e familiares de mortos. Jocimar Farina / Agencia RBS

Em meio a algumas nuvens, o dia mal amanhecia. Ainda impactada pelo dia anterior, a cidade do Rio de Janeiro voltava à sua habitual rotina. Ruas e avenidas liberadas, transporte público em funcionamento indicavam que a quarta-feira (29) não surpreenderia o carioca.

Eu me organizava para acompanhar os feridos no hospital Getúlio Vargas, na zona norte, quando as primeiras informações começavam a chegar: quatro corpos retirados por moradores da mata onde ocorreu o confronto entre policiais e traficantes foram enfileirados em frente a uma praça no Complexo da Penha. Pesquisei no mapa. Eu estava distante a apenas 800 metros do local.

Imaginei que Uber ou táxi não me levariam para a região. Decidido a chegar no local, fui a pé. A Polícia Militar informava que reforçara em mais 40% o número de agentes. De fato, a presença de viaturas era constante.

Fui avançando. Quando me aproximei da praça, no entanto, a discrepância. As forças de segurança não estavam na região. E poucos colegas de imprensa já estavam no local. No tapete onde os corpos eram deixados, já havia mais de 20 deles. Dos que avistei, todos homens, jovens, de idade entre 20 e 30 anos, sem camisa e apenas de bermuda.

— Isso é algo novo na magnitude de gente morta. Mas, do ponto de vista da política de segurança pública e no cotidiano da favela, não é nada novo — descreve o presidente da ONG Rio da Paz, pastor Antônio Carlos Costa.

E foi assim ao longo de toda a manhã. Mais de 50 foram trazidos. Coube à Defesa Civil Estadual e ao Corpo de Bombeiros fazer a organização para a remoção dos corpos até o Instituto Médico Legal, no centro do Rio.

— Nós que moramos na Penha estamos suscetíveis a tudo isso. É sempre uma sensação de aparente calma, mas um caldeirão prestes a explodir — relata o jornalista carioca Tiago Bandeira.

No começo da tarde, todos os corpos foram removidos, o que ajudou a distensionar o ambiente. As centenas de moradores começaram a deixar a região. A normalidade, no entanto, não ocorreu. Comércio praticamente todo fechado na Penha. Poucos mercados abertos e com longas filas.