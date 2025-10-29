Segurança

Violência
Notícia

Como foram as oito horas de enfileiramento de corpos após megaoperação no Rio

Ação nos complexos da Penha e do Alemão terminou com 121 mortos, sendo quatro policiais

Jocimar Farina

Do Rio de Janeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS