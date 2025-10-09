Comando da Brigada Militar descarta instalação de novas câmeras corporais ainda em 2025

Programa está em vigor há pouco mais de um ano no RS. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Brigada Militar (BM) não deverá contar com novas câmeras corporais em 2025. É o que afirma o comandante-geral da corporação. Atualmente, mil câmeras estão em uso, sendo 910 distribuídas pelos batalhões de Porto Alegre e outras 90 usadas pelo Departamento de Ensino da Brigada e pelo 4º Regimento de Polícia Montada.

O uso de câmeras corporais completou um ano no dia 30 de setembro. Conforme a BM, neste período, houve queda nos registros de crimes como:

Resistência: - 87%

- 87% Desacato: - 70%

- 70% Desobediência: - 65%

Apesar dos resultados positivos, a corporação não projeta novas instalações antes de 2026.

— Nós não temos um plano de ampliação, de aquisição de novos equipamentos. A partir do ano que vem, a gente tem que pensar em termos de reposição do básico para a execução do policiamento ostensivo, como coletes, viaturas e equipamentos em geral, para depois pensar numa expansão para outros cantos de Estado — afirma o coronel Claudio dos Santos Feoli, comandante-geral da BM.

Aquisição de novas câmeras

Segundo o coronel, a futura ampliação de uso de câmeras deve se dar no efetivo dos comandos do Delta do Jacuí e Metropolitano da Brigada Militar.