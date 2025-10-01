Cinco são presos e 15 drones são apreendidos em operação contra esquema que entregava celulares e drogas na Pasc

Cinco pessoas foram presas e 15 drones foram apreendidos nesta quarta-feira (1º) em uma operação contra um esquema que entregava celulares e drogas na Pasc, a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, na Região Carbonífera.

Chamada de Mavick, a operação resultou em quatro prisões preventivas, sendo dois homens e duas mulheres, além de uma prisão em flagrante. A Polícia Civil mira em uma organização criminosa baseada em Bagé, na Região da Campanha, focada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo o delegado Cristiano Ritta, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Bagé, o grupo executava um esquema de entrega de celulares e drogas na Pasc. Quinze drones foram apreendidos pela polícia. Um dos presos preventivamente era o responsável por todo o serviço de manutenção e programação dos equipamentos. Ele foi encontrado em Itajaí, Santa Catarina.

Ainda conforme o delegado, foram apreendidos planos de voo que mostram o planejamento para sobrevoo da Pasc. Somente neste ano, cinco celulares provenientes deste esquema foram apreendidos dentro da penitenciária, onde o líder da organização está preso.