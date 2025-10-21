Cinco pessoas são presas em operação contra esquema de roubo de celulares na zona sul de Porto Alegre

Polícia cumpriu cinco mandados de prisão preventiva na manhã desta terça-feira (21). Polícia Civil / Divulgação

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (21) em uma operação contra um esquema de roubos de celulares em Porto Alegre. Segundo a investigação, os alvos são responsáveis por ao menos 10 crimes registrados em agosto e setembro no bairro Restinga, na Zona Sul.

A ofensiva cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva na Capital e em Canoas. Segundo a Polícia Civil, os criminosos encomendavam telefones celulares de lojas e pediam para que os aparelhos fossem entregues em ruas da Restinga.

— Eles davam um nome falso e diziam que não estavam conseguindo fazer o pagamento por Pix, porque o aplicativo estava com problema. Pediam para pagar com maquininha de cartão de crédito no momento da entrega. No local, sacavam armas e jogavam longe a chave da moto para o motoboy não fugir, e ficavam com os telefones — explica Arthur Raldi, delegado da 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP) de Porto Alegre.

Foram vítimas do crime lojas de Porto Alegre, Guaíba, Estância Velha e Novo Hamburgo. A quadrilha tinha como alvo celulares novos e seminovos.

Alguns dos aparelhos ficaram com os investigados e outros foram vendidos para lojas e pelas redes sociais. Quatro dispositivos foram recuperados durante a investigação.

Duas mulheres e três homens foram presos durante a operação desta terça-feira. A polícia não divulgou os nomes dos alvos, que foram levados à 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP) de Porto Alegre e, depois, para o sistema prisional.