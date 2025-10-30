Cinco pessoas são indiciadas por supostas irregularidades na contratação de caminhões-pipa pelo Dmae

Empresas envolvidas na concorrência seriam, na verdade, a mesma firma. Duda Fortes / Agencia RBS

A investigação de supostas irregularidades na contratação de caminhões-pipa para fornecer água em bairros de Porto Alegre no verão de 2023/2024 resultou no indiciamento de cinco pessoas.

A Polícia Civil concluiu que houve fraude à licitação, com direcionamento do contrato, corrupção ativa e passiva e associação criminosa.

Entre os indiciados está Diego Correa Chaves, ex-gerente do setor de licitações e contratos do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae). Em agosto do ano passado, ele foi um dos alvos da Operação Twin Truck. A defesa do investigado (leia a íntegra abaixo) disse que irá se manifestar somente nos autos do processo.

O objeto da contratação sob suspeita era o de "Serviços de transporte de água para o consumo humano através de caminhões tanque tipo 'PIPA' com tanque de capacidade mínima de 8.000 (oito mil litros) e máxima de 10.000 (dez mil litros)", por 91 dias seguidos, 5.600 horas, ao valor total de R$ 2,4 milhões. Na época (verão de 2023/2024), vários bairros da Capital enfrentavam dificuldades de fornecimento de água.

A investigação do suposto esquema

A investigação teve início a partir de denúncia de que duas empresas envolvidas na concorrência seriam, na verdade, a mesma firma. Elas teriam CNPJs diferentes, mas funcionariam com a mesma estrutura de funcionários e de caminhões, sendo os donos do mesmo grupo familiar. A investigação da 1ª Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública Municipal reuniu elementos que reforçaram a suspeita.

"As empresas pertencem ao mesmo dono, possuem os mesmos funcionários, utilizam os mesmos caminhões, seus sites são similares, sendo de tal maneira imbricadas que existem como um só corpo diretivo. Há evidente conluio e frustração (ao menos parcial) ao caráter competitivo do certame, pois dos quatro concorrentes aptos a vencerem a contratação pública dois são em verdade a mesma pessoa jurídica, existindo de fato um ente empresarial apenas", diz trecho do relatório policial.

A apuração também detectou supostos pagamentos de propina que teriam sido feitos a Diego pelos empresários interessados no negócio.

O trabalho de investigação ficou a cargo do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública.

À época da operação, a prefeitura determinou a abertura de uma Investigação Preliminar Sumária, além da suspensão preventiva do servidor. Questionada sobre a conclusão do procedimento, a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria respondeu:

"Após análise dos documentos trazidos pela Controladoria-Geral do Município, do processo administrativo do Dmae e de depoimentos de servidores, não foram identificados elementos que comprovassem a prática de ato irregular ou omissão funcional por parte do servidor. Assim, a Comissão recomendou o arquivamento da investigação por ausência de materialidade. O servidor mencionado era ocupante de Cargo em Comissão e não permanece atualmente vinculado ao Dmae, nem ao Município".

Contraponto

O que diz Marcos Eberhardt, advogado de Diego Correa Chaves: