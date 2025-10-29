Chega a 121 o número de mortos em megaoperação no Rio de Janeiro, segundo governo do Estado

Ação resultou na apreensão de 118 armas, entre elas, 91 fuzis. MAURO PIMENTEL / AFP

O governo do Rio de Janeiro informou, nesta quarta-feira (29), que a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha deixou 121 mortos. Segundo o secretário de Polícia Civil do Estado, Felipe Curi, foram quatro policiais e 117 suspeitos.

O número leva em conta aqueles que já deram entrada no Instituto Médico Legal (IML). O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, não negou que o número possa aumentar. A Defensoria Pública, no entanto, calcula que o número passa de 130.

Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro:

O governo havia informado, em balanço divulgado na terça-feira (28), que havia 64 mortos , sendo que quatro eram policiais civis e militares

, sendo que quatro eram policiais civis e militares Na manhã desta quarta (29), o governador Cláudio Castro confirmou em coletiva 58 mortos : desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado

: desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado Já a cúpula da segurança do RJ e do governo do Estado afirma que são 121 mortos: quatro policiais e 117 suspeitos

Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata. Os corpos foram levados para uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em "63 corpos achados na mata"

Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação

Sobre as prisões, o delegado Felipe Curi disse que foram 113 presos, sendo 33 de outros Estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco

As falas foram feitas durante coletiva de imprensa que reuniu a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Curi também divulgou outros dados:

Em relação a apreensões, foram 118 armas, sendo 91 fuzis , 26 pistolas e um revólver, além 14 artefatos explosivos, "milhares de munições", "centenas de carregadores" e "toneladas de drogas", que ainda estão sendo contabilizados, conforme explicou

, 26 pistolas e um revólver, além 14 artefatos explosivos, "milhares de munições", "centenas de carregadores" e "toneladas de drogas", que ainda estão sendo contabilizados, conforme explicou Eram 180 mandados de busca e apreensão e cerca de 100 mandados de prisão

Sobre os corpos que foram levados para a Praça São Lucas, ao longo da madrugada desta quarta-feira (29), o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou que a polícia não participou das retiradas porque "não sabia da existência deles".

Santos pontuou que uma grande quantidade de criminosos adentrou a zona de mata onde houve confrontos (saiba mais abaixo) e que não há conhecimento do número de quantos conseguiram fugir do local.

Ele disse também que o número de mortes "não é o desejado", uma vez que a polícia "sempre trabalha com o intuito de preservar vidas, seja de quem for".

— Dentro do planejamento, se vai até um detalhe do que é previsível acontecer. Então, o confronto é esperado, é previsível, mas não desejado. A ideia é sempre cumprir a prisão, só que são variáveis que a gente não tem controle — acrescentou.

O secretário assegurou que foram instaurados inquéritos para apurar os confrontos, trazendo os policiais como vítimas de tentativas de homicídio.

— Autores são os criminosos. E eventual desvio que possa haver, que eu acredito que não tenha havido, será também apurado — completou.

Como foi a operação?

Durante a coletiva, os secretários explicaram o planejamento da megaoperação e a distribuição das tropas.

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro destacou que foi realizado um trabalho de inteligência e que a investigação durou cerca de um ano. Houve um planejamento "muito minucioso" de como deveria ser a entrada dos policiais na região, afirmou.

O secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, destacou que o diferencial da operação foi a incursão de tropas na área da Serra da Misericórdia, região de mata entre os dois complexos, criando o que chamou de "Muro do Bope".

— Fazendo com que os marginais fossem empurrados através das nossas incursões para essa área mais alta. E isso tinha um objetivo claro: proteger a população de bem que mora naquela região. Nosso objetivo principal é o interesse público e garantir a integridade física das pessoas de bem que residem tanto no complexo do Alemão quanto da Penha. Então, a grande maioria dos confrontos, eu posso dizer aqui, quase em totalidade, se deu na área de mata — analisou.

Menezes ainda afirmou que as trocas de tiros tiveram início pelos fugitivos.

— E, obviamente, a opção pelo confronto, onde as nossas tropas do Bope estavam dispostas, se deu pelos marginais, pelos narcoterroristas. Aqueles que quiseram se render foram presos — explicou.

Os confrontos duraram das 6h às 21h, de acordo com Menezes. Ele informou, ainda, que os policiais militares utilizavam câmeras corporais, mas que a carga pode ter acabado durante a ação, uma vez que dura apenas 12 horas.

Durante a coletiva, o secretário de Polícia Civil do Estado, Felipe Curi, descreveu que a megaoperação se deu no "coração" do Comando Vermelho.

— Eu nunca mais na minha vida vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos quatro grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda a sua história, já tomou, desde a sua fundação, lá no final da década de 70. Nunca houve uma ação que desse um baque tão grande. Nem em 2010, na ocupação do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque tão grande, com a perda tão grande de armas, de drogas e, principalmente, de lideranças — ressaltou.