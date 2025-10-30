Segurança

Polêmica
Notícia

Chefe da Polícia Civil do RJ fala sobre corpos encontrados decapitados após megaoperação: "Criminosos podem ter feito novas lesões nos corpos"

Felipe Curi também confirmou que inquérito vai apurar crime de vilipêndio, quando há humilhação dos mortos

Zero Hora

