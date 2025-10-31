Segurança

Caso Unick: vítimas devem ser ressarcidas após Justiça receber bitcoins avaliados em quase R$ 1 bilhão

Ativos estavam sob custódia da Polícia Federal desde 2019. Três mil credores protocolaram pedidos de restituição de valores

Vinicius Coimbra

