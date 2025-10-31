Caso Unick: vítimas devem ser ressarcidas após Justiça receber bitcoins avaliados em quase R$ 1 bilhão

Dinheiro apreendido durante a Operação Lamanai, deflagrada em 2019 pela Polícia Federal. Policia Federal / Divulgação

Credores da empresa de investimentos Unick devem começar a ser ressarcidos, mas ainda não há uma data para ocorrer os pagamentos. Em 2019, a assessoria de investimentos do Vale do Sinos foi alvo da Operação Lamanai, sob suspeita de fraudes nos mercados de câmbio e de moedas digitais.

Na ofensiva, a Polícia Federal (PF) apreendeu 1,6 mil bitcoins da Unick. Esses criptoativos foram entregues à Vara Empresarial da Justiça de Novo Hamburgo no último dia 24.

Avaliados em cerca de R$ 950 milhões pela cotação atual, os bitcoins serão usados para o ressarcimento das vítimas.

Outra movimentação recente no processo ocorreu em abril, quando a Justiça de Novo Hamburgo decretou a falência da empresa sediada em São Leopoldo.

Na quinta-feira (30), o escritório Medeiros Administração Judicial, nomeado pela Justiça para administrar a massa falida – conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa em falência –, informou que 3 mil credores protocolaram pedidos de ressarcimento.

"A expectativa de pagamento será divulgada assim que a Administração Judicial concluir a realização (venda) do ativo, o que está previsto para ocorrer em meados de dezembro do corrente ano", diz a nota enviada à reportagem.

Porém, ainda não há um prazo para começar o pagamentos, pois "são mais de 1,5 milhão de transações que precisam ser analisadas".

"Neste momento, podemos afirmar apenas que teremos uma confirmação concreta (de prazos de pagamentos) no primeiro semestre do próximo ano", afirma a nota.

Segundo o escritório, não se sabe o valor total do passivo, porque o prazo de habilitação e análise dos créditos segue em curso por força de decisão judicial – mais informações podem ser obtidas neste link.

Até o momento, os créditos em análise somam cerca de R$ 200 milhões. Ninguém foi restituído.

Procurada pela reportagem a empresa Unick informou que "está colaborando ampla e positivamente com o processo de falência. No momento, estamos arrecadando patrimônio para saldar as dividas da empresa".

Relembre o caso

Em outubro de 2019, a Polícia Federal fez a Operação Lamanai para investigar uma suposta fraude na atuação da Unick.

À época, o inquérito apurou que os clientes da empresa recebiam a promessa de retorno de 100% sobre o valor investido no prazo de seis meses. O grupo, conforme a PF, atuava no estilo "pirâmide financeira".

Segundo os investigadores, a empresa chegou a captar R$ 40 milhões por dia. Os valores dos clientes eram usados para operação financeiras no mercado global de moedas (forex) e de criptoativos, como o bitcoin. A movimentação financeira contabilizada da empresa foi estimada pela polícia em R$ 28 bilhões.

Denunciados

Em 2019, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa, emissão de títulos ou valores mobiliários sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operação de instituição financeira sem autorização legal. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal.

Atualmente, o processo está na fase de instrução na 7ª Vara Federal de Porto Alegre; não há previsão de julgamento. Os réus chegaram a ser presos, mas respondem em liberdade.

Segundo a MPF, a partir de 2017, os réus se uniram em uma organização criminosa para obter vantagens financeiras. Eles faziam isso emitindo títulos ou valores mobiliários sem autorização, desviando valores para o Exterior, lavando dinheiro e operando uma instituição financeira sem autorização.