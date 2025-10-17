Caso de "guru espiritual" indiciado por 13 crimes será analisado na Justiça Federal; entenda o motivo

Comunidade existia desde 2005 e ficava em um sítio, no município de Viamão. Polícia Civil / Divulgação

O caso do "guru espiritual" Adir Aliatti, 70 anos, indiciado no dia 9 de outubro por 13 crimes, passará a ser analisado pela Justiça Federal. Até então, o processo era de responsabilidade da Justiça Estadual.

Os filhos de Adir, André Blos Aliatti e Amanda Blos Aliatti, também foram indiciados e respondem pelos mesmos delitos (veja abaixo o que dizem as defesas).

A transferência do caso para a esfera federal foi determinada pelo juiz substituto da 3ª Vara Criminal de Viamão, Henrique Lorscheiter da Fonseca.

A decisão afirma que é competência de juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho .

. Segundo Fonseca, há entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que o crime de redução à condição análoga à de escravo — um dos indiciamentos no caso de Aliatti — trata-se de um crime contra a organização do trabalho.

— um dos indiciamentos no caso de Aliatti — trata-se de um crime contra a organização do trabalho. Em relação aos outros 12 crimes imputados a Aliatti e aos dois filhos, vale o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que deve ocorrer o julgamento unificado dos crimes conexos .

. É como se a redução à condição análoga à escravidão "atraísse" os demais crimes apontados no inquérito.

Por esse motivo, todo o processo passará a um juiz federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), segundo o Tribunal de Justiça do RS.

Fundador da comunidade Osho Rachana em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, o "guru" também é conhecido como Prem Milan, nome criado após a entrada dele na seita. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que decidirá pela denúncia ou não.

Uso de tornozeleira eletrônica revogado

Em dezembro de 2024, o juiz Henrique da Fonseca estendeu aos filhos de Aliatti as mesmas medidas cautelares já impostas a ele. Entre elas, estavam a proibição de aproximação e contato com vítimas e seus familiares, o monitoramento eletrônico e a suspensão de passaporte. No mesmo mês, o magistrado já havia determinado o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de contas bancárias, com o objetivo de impedir a dilapidação (destruição) do patrimônio e garantir a reparação dos danos às vítimas.

Em junho deste ano, após requerimento da defesa, com a concordância do Ministério Público, foi revogada a cautelar referente ao monitoramento eletrônico a todos os investigados.

Desvio de pelo menos R$ 20 milhões

De acordo com a investigação policial, Adir pode ter desviado pelo menos R$ 20 milhões. Na comunidade, eram oferecidos pacotes de imersão que custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, além de mensalidades para viver no local.

Conforme a polícia, Aliatti fazia empréstimos em nome de fiéis e teria se apossado de negócios, como uma padaria em Porto Alegre. O estabelecimento foi fechado após começarem as investigações. Além disso, a seita obtinha recursos por meio da venda de cadernos e agendas. Moradores da comunidade iam até para outros Estados — como Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais — para vender os materiais.

A comunidade existia desde 2005. No local, o líder pregava libertação, evolução espiritual por meio de terapias bioenergéticas e até cura gay.

Os 13 crimes apontados pela investigação:

Associação criminosa Tortura psicológica Crime contra a economia popular (pirâmide financeira) Redução à condição análoga à de escravo Estelionato Violência sexual mediante fraude Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente Exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; realização de procedimentos terapêuticos sem registro ou autorização sanitária Charlatanismo Curandeirismo Crime de impedimento à convivência familiar e social Injúria racial

Contrapontos

A defesa de Adir Aliatti, representada pelo advogado Rodrigo Oliveira de Camargo, divulgou a seguinte nota:

"A defesa irá se manifestar sobre teor de acusações, quando formalizadas, provas apresentadas e decisões judiciais apenas nos autos do processo, local adequado para travar qualquer debate sobre imputações criminais."

A defesa André Aliatti também se manifestou em um comunicado:

"A defesa informa que, desde que teve acesso ao relatório parcial do inquérito policial conduzido pela autoridade responsável, a defesa ainda não obteve acesso completo às provas reunidas nem às conclusões finais da investigação. O que foi apresentado até o momento pela delegada responsável é apenas uma parte do procedimento, o que limita a atuação da defesa. Sobre uma possível decisão que reconheceria que o caso não deve seguir na Justiça Estadual, a defesa esclarece que ainda não foi oficialmente comunicada para analisar ou se manifestar sobre isso. A defesa reforça seu compromisso com a transparência e com o respeito ao processo legal, e aguarda que todos os documentos e provas sejam disponibilizados para exercer plenamente o direito de defesa. Novas informações poderão serem divulgadas conforme o andamento da investigação, inclusive sobre a incompetência."