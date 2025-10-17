Segurança

Osho Rachana
Notícia

Caso de "guru espiritual" indiciado por 13 crimes será analisado na Justiça Federal; entenda o motivo

Mudança acontece porque julgamento de um dos delitos imputados a Adir Aliatti e dois filhos é de competência de um juiz federal

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS