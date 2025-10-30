Segurança

Após júri
Notícia

Caso Andrei: PM condenado por estuprar e matar o sobrinho está foragido

Jeverson Olmiro Lopes Goulart foi sentenciado a 46 anos de prisão. Autoridades não o encontraram no endereço fornecido, no Rio de Janeiro

Vitor Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS