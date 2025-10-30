Caso Andrei: PM condenado por estuprar e matar o sobrinho está foragido

Jeverson Olmiro Lopes Goulart está foragido. Reprodução / RBS TV

O policial militar condenado por matar o sobrinho em Porto Alegre é agora considerado foragido pelas autoridades gaúchas. Jeverson Olmiro Lopes Goulart, 60 anos, foi sentenciado a 46 anos de prisão em regime inicial fechado por estuprar, matar e simular o suicídio do sobrinho de 12 anos, Andrei Goulart, em 2016.

Jeverson não foi localizado no apartamento onde mora, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Procurado sobre o motivo de o cliente não ter se apresentado às autoridades, o advogado Edson Perlin disse que não teve mais contato com o cliente desde o júri.

A promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari, autora da denúncia e responsável pelo júri, informou à RBS TV que havia sido articulada com o Ministério Público do Rio de Janeiro uma ação para prender o réu, em caso de condenação, ainda na terça-feira (28).

No entanto, com os efeitos da megaoperação que resultou em mais de 120 mortes nos complexos do Alemão e da Penha e causou reflexos em toda a capital fluminense, a iniciativa foi suspensa. Na quarta-feira (29), foi realizada uma nova diligência no endereço, mas Jeverson já não estava mais no local.

— Até agora, ele não se apresentou. Fizemos diligências na casa em que ele morava e ele não estava. Qualquer informação sobre o paradeiro dele deve ser repassada às polícias — afirmou a promotora.

Jeverson participou do júri nos dois dias de julgamento de forma remota, direto do Rio de Janeiro, enquanto os seus advogados atuaram presencialmente no plenário. Ele negou todas as acusações.

Ao anunciar o cálculo da pena e divulgar o resultado definido pelo Conselho de Sentença, a juíza Anna Alice da Rosa Schuh, da 1ª Vara do Júri da Capital, determinou a execução imediata da pena e expediu o mandado de prisão do réu, que respondeu ao processo em liberdade.

Caso Andrei

Policial militar foi condenado na terça-feira pelo estupro e homicídio do sobrinho, Andrei Goulart. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Andrei Goulart, 12 anos, foi encontrado morto em casa em 30 de novembro de 2016, com um tiro disparado pela arma do tio. Ele estava deitado na cama, com a arma nas mãos.

A investigação inicial da Polícia Civil concluiu que o caso era um suicídio. A mãe dele, Cátia Goulart, nunca acreditou na versão e passou a apontar inconsistências no inquérito, especialmente após desconfiar do comportamento do próprio irmão, Jeverson.