Crime de 2016
"Cada dia parece um velório", diz mãe de adolescente que teria sido morto pelo tio; júri começa nesta segunda-feira

Policial militar aposentado, Jeverson Olmiro Lopes Goulart, 60 anos, responde por homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável

Vinicius Coimbra

Júlia Ozorio

