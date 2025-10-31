Brigada Militar adquire primeiras viaturas 100% elétricas da corporação

O veículo, um BYD Yuan Pro, foi comprado com recursos oriundos da Justiça Estadual. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar adquiriu, neste mês, as duas primeiras viaturas 100% elétricas da corporação. Uma delas, inclusive, já está circulando pelas ruas de Porto Alegre nos últimos dias. O veículo, um BYD Yuan Pro, foi comprado com recursos oriundos da Justiça Estadual e está sendo utilizado pelo 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Além disso, uma segunda viatura do mesmo modelo deve chegar na semana que vem, adquirida com verba da Justiça Federal. Uma solenidade deve ocorrer ainda no mês de novembro para oficializar a entrega das viaturas.

Duas estações de carregamento foram instaladas na sede do batalhão. Segundo o comandante do 9º BPM, tenente-coronel Hermes Völker, ambos os veículos têm autonomia de até 380 quilômetros, e a ideia é empregá-los em atividades gerais de patrulhamento:

— Hoje, indico para atividade como patrulha comercial, (ocorrências de) Maria da Penha, monitoramento escolar, Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), enfim, para atividades que vão durar no máximo 12 horas, para poder carregar à noite — explica Völker.

No ano passado, a Brigada Militar já havia adquirido uma viatura híbrida, modelo BYD Song Pro. Na ocasião, a compra do veículo ocorreu através de verba oriunda da Justiça Federal. Na época, foi comprado pelo 21º batalhão, localizado no bairro Restinga, na zona sul da Capital, que era comandado por Völker naquela oportunidade.

Na disputa por investimentos

Além da entrega oficial dos novos veículos, o mês de novembro também será marcado para o 9º BPM pela disputa de um edital para um projeto de eficiência energética, que destina recursos para investimentos nessa área. Ao todo, a proposta vencedora receberá cerca de R$ 2 milhões.

O projeto da Brigada compreende a destinação de placas solares para o 9º BPM. São 350 placas que dariam conta de 85% da energia gasta atualmente na sede do batalhão.