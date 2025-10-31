Segurança

Patrulhamento renovado
Notícia

Brigada Militar adquire primeiras viaturas 100% elétricas da corporação

Um dos veículos já está em circulação pelas ruas de Porto Alegre; o segundo deve chegar na próxima semana

Ian Tâmbara

