Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial

Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto. Mauro PIMENTEL / AFP

Em razão da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro, as aulas foram interrompidas em diferentes níveis de ensino nesta terça-feira (28). A Secretaria Municipal de Educação informou que 48 escolas tiveram aulas suspensas, sendo 31 na região do Alemão e outras 17 na Penha.

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) avisa que as atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da região metropolitana do Rio também estão suspensas.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) orienta que alunos, professores e funcionários evitem a Ilha do Fundão, onde funcionam a maior parte dos cursos da instituição. Aqueles que estiverem neste momento no principal campus da universidade devem se manter abrigados nos prédios. As aulas noturnas estão canceladas em todos campi da cidade do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias (Baixada Fluminense).

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 de atenção, o que significa risco de ocorrência de alto impacto, em decorrência da ação das polícias Militar e Civil contra o Comando Vermelho.

De acordo com o governo do Estado, a ação mobiliza 2,5 mil agentes de segurança para prender lideranças criminosas e impedir o fortalecimento da facção.