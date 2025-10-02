Ataques a tiros causaram a morte de pelo menos quatro pessoas na Grande Porto Alegre nesta semana

Foram quatro ataques a tiros nas ruas e avenidas da Grande Porto Alegre nesta semana.
- 29/9, madrugada: pelo menos cinco pessoas ficam feridas em ataque no Centro Histórico. Suspeito de ser o autor é preso em Canoas na tarde do mesmo dia
- 29/9, manhã: homem é morto próximo de uma uma escola no bairro Cristal
- 1°/10, início da tarde: homem é morto no bairro Cavalhada
- 2/10, manhã: duas pessoas morrem em Alvorada
Na madrugada da última segunda-feira (29), ao menos cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após serem atingidas por disparos na Marechal Floriano, no trecho entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho, no centro da Capital.
Os alvos eram frequentadores de uma casa noturna e foram alvejados quando saíam do estabelecimento. Segundo as autoridades, ao menos 20 tiros foram efetuados contra as vítimas.
À tarde, após trabalho de investigação das forças de segurança, o suspeito de ser o autor do ataque foi preso. O jovem de 21 anos foi localizado em Canoas, na Região Metropolitana.
No mesmo dia, por volta das 9h, um homem foi morto a tiros no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre.
A vítima foi identificada como Adilson Cleoni Fernandes Leites, 44 anos. Segundo o delegado Gabriel Borges, que investiga o caso, a motivação seja a disputa do tráfico na região.
— Ele (o morto) era identificado com uma facção oposta à que domina a região onde ocorreu a morte.
No dia seguinte, no início da tarde, no bairro Cavalhada, também na Zona Sul, outro homem foi morto a tiros. A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, 25 anos. O crime ocorreu próximo à entrada da Escola Violeta Magalhães.
Nesta quinta-feira, em Alvorada, na Região Metropolitana, dois homens morreram. Outras duas pessoas escaparam ilesas.
Segundo a Polícia Civil, a dupla estava em um veículo Audi de cor cinza, que era ocupado por outras duas pessoas. Os quatro estavam em uma festa em Alvorada e se deslocavam para a Capital no momento do fato.
No entanto, ocupantes de um veículo branco abordaram o carro das vítimas em um semáforo na Avenida Presidente Getúlio Vargas, uma das principais do município e conexão com a Capital. Tiros foram disparados e acertaram o motorista e o carona.