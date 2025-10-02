Ataques a tiros causaram a morte de pelo menos quatro pessoas na Grande Porto Alegre nesta semana

Motorista, após ser atingido, bateu o veículo em outros carros. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Foram quatro ataques a tiros nas ruas e avenidas da Grande Porto Alegre nesta semana.

29/9, madrugada: pelo menos cinco pessoas ficam feridas em ataque no Centro Histórico. Suspeito de ser o autor é preso em Canoas na tarde do mesmo dia

pelo menos cinco pessoas ficam feridas em ataque no Centro Histórico. Suspeito de ser o autor é preso em Canoas na tarde do mesmo dia 29/9, manhã: homem é morto próximo de uma uma escola no bairro Cristal

homem é morto próximo de uma uma escola no bairro Cristal 1°/10, início da tarde: homem é morto no bairro Cavalhada

homem é morto no bairro Cavalhada 2/10, manhã: duas pessoas morrem em Alvorada

Na madrugada da última segunda-feira (29), ao menos cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após serem atingidas por disparos na Marechal Floriano, no trecho entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho, no centro da Capital.

Os alvos eram frequentadores de uma casa noturna e foram alvejados quando saíam do estabelecimento. Segundo as autoridades, ao menos 20 tiros foram efetuados contra as vítimas.

Leia Mais Polícia Civil recaptura traficante que não foi aceito em presídio e acabou sendo libertado por delegado

À tarde, após trabalho de investigação das forças de segurança, o suspeito de ser o autor do ataque foi preso. O jovem de 21 anos foi localizado em Canoas, na Região Metropolitana.

No mesmo dia, por volta das 9h, um homem foi morto a tiros no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre.

A vítima foi identificada como Adilson Cleoni Fernandes Leites, 44 anos. Segundo o delegado Gabriel Borges, que investiga o caso, a motivação seja a disputa do tráfico na região.

— Ele (o morto) era identificado com uma facção oposta à que domina a região onde ocorreu a morte.

No dia seguinte, no início da tarde, no bairro Cavalhada, também na Zona Sul, outro homem foi morto a tiros. A vítima foi identificada como Vitor Emanuel Silva Rodrigues, 25 anos. O crime ocorreu próximo à entrada da Escola Violeta Magalhães.

Nesta quinta-feira, em Alvorada, na Região Metropolitana, dois homens morreram. Outras duas pessoas escaparam ilesas.

Leia Mais Adolescente teria matado o pai na Fronteira Oeste por questões financeiras, diz delegado

Segundo a Polícia Civil, a dupla estava em um veículo Audi de cor cinza, que era ocupado por outras duas pessoas. Os quatro estavam em uma festa em Alvorada e se deslocavam para a Capital no momento do fato.